Про те, що сьогодні відбувається на Близькому Сході та що спільного мають війни в Україні та в Ізраїлі, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу розповів Міхаель Бродський – посол Держави Ізраїль в Україні.

До слова Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході

Міхаель Бродський – ізраїльський дипломат. Народився в 1972 році в Ленінграді (нині Санкт-Петербург, Росія), а в 1990 році разом з сім'єю був репатрійований до Ізраїлю.

Закінчив Тель-Авівський університет, здобувши ступінь бакалавра політичних наук і ступінь магістра дипломатії та національної безпеки.

У період 2015 – 2018 років працював послом Ізраїлю в Казахстані, а за сумісництвом й у Киргизстані. З 9 серпня 2021 року – посол Ізраїлю в Україні.

Вторгнення ХАМАС – несподіванка для Ізраїлю

Для початку розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в Ізраїлі та в Секторі Гази?

Як ви знаєте, декілька днів тому на Ізраїль скоїли масштабний терористичний напад – безпрецедентний як за кількістю загиблих, так і за рівнем жорстокості, яку проявили терористи щодо всіх, хто став їхніми жертвами. Зокрема, жінок, дітей, людей, які пережили Голокост тощо.

Ізраїль схвалив рішення про проведення операції в Секторі Гази для знищення інфраструктури терору ХАМАС. Зараз ця операція триває. Поки що ця операція відбувається переважно з повітря, але не можна виключати й початку наземної операції найближчим часом.

На жаль, досі триває обстріл ізраїльської території ракетами з боку ХАМАС. На щастя, більшість ракет вдається збивати завдяки системам протиповітряної оборони. Та, на жаль, є й жертви серед цивільного населення внаслідок влучання ракет.

У західних ЗМІ було багато спекуляцій на тему того, що вторгнення угруповання ХАМАС стало таким собі сюрпризом чи навіть провалом спецслужб Ізраїлю. Ви як вважаєте?

Однозначно, Ізраїль застали зненацька нападом терористів. У нас не було інформації про те, що готується такий напад.

Як і чому це сталося, я впевнений, що буде проведено розслідування. Ми отримаємо відповіді на всі ці запитання. Та зараз ми зайняті передовсім захистом ізраїльтян, зайняті знищенням терористів. Я переконаний, що відповіді на всі складні питання, які сьогодні звучать, будуть надані пізніше.

Спільні методи ХАМАС та Росії

Так само після вторгнення було багато аналогій між угрупованням ХАМАС і Росією. Зокрема, що в Ізраїлі, що в Україні обидві ці сторони використовують абсолютно терористичні методи. На вашу думку, можна проводити такі аналогії?

Усі терористи в усьому світі використовують схожі методи. Їхня мета – знищувати громадянське населення та залякувати мирних громадян. Та будь-які аналогії, я думаю, не відображають суть усієї ситуації.

Те, що сталося в нас, потрібно сприймати в контексті. Передовсім у контексті 75-річної боротьби Ізраїлю за незалежність, наших відносин з арабським світом, мусульманським світом і нашої боротьби з терором.

Це вже не перший напад ХАМАС на Ізраїль, хоча він, безперечно, найбільш кривавий, найстрашніший. Та наша війна з ХАМАС триває вже багато років. Сподіваюся, що внаслідок ізраїльської відповіді на вторгнення нам вдасться ліквідувати ХАМАС цілком і позбавити його можливості нападати на Ізраїль у майбутньому.

Загроза вторгнення від інших сусідів

Ще одна паралель, яку можна помітити між війною в Ізраїлі та в Україні – це Іран. Тегеран є одним з ключових союзників як Росії, так і ХАМАСу, хоча сам це заперечує. Що ви думаєте про причетність Ірану до нового загострення?

Я б не став серйозно сприймати слова офіційного Тегерану. Іран брехав у минулому й продовжує брехати зараз про свою причетність до терору. У нас є неспростовні свідчення про те, що Іран підтримує терор, зокрема підтримує ХАМАС, підтримує Хезболлу, постачає цим організаціям зброю, фінансує їх.

Іран намагається провести терористичні акти проти ізраїльських та західних об'єктів за межами Близького Сходу.

Коли Ізраїль здобуде перемогу в цій війні чи загостренні – як правильно сказати?

Для нас це справжня війна. З нашої точки зору, це справжня війна. І ми наголошуємо на тому, що навіть з юридичної точки зору – це війна.

Гаразд. Для Ізраїля перемога в цій війні означатиме повне знищення ХАМАС. Цікаво, як це може вплинути на Іран?

Очевидно, Іран зацікавлений у продовженні терору проти Ізраїлю. Іран зацікавлений у глобальній війні проти Ізраїлю. Іран ніколи не приховував своїх цілей знищити Ізраїль повністю. Якби у нього була така нагода, він би з задоволенням це зробив.

Тому будь-яка поразка терористів – це й непрямий удар по спроможностях Ірану сіяти терор, сіяти війни по всьому світу. Очевидно, увесь цивілізований світ повинен бути зацікавленим у повному знищенні ХАМАС й підтримувати Ізраїль у цій боротьбі.

Адже ХАМАС – це лише частина того терористичного інтернаціоналу, який сьогодні існує не лише на Близькому Сході.

Також цікаво, наскільки реальною нині є загроза для Ізраїлю з півночі? Маю на увазі, зокрема, ліванське угруповання Хезболла.

Ми серйозно сприймаємо цю загрозу. Як ви знаєте, Ізраїль вжив заходів для захисту наших північних кордонів. Туди перекинули частину армії та резервістів.

Через наші дипломатичні й публічні канали ми передали заяви, які застерігають і Хезболлу, і Ліван, і Сирію, й Іран від втручання у війну. Адже ціна, яку заплатить Хезболла та країни, що підтримують терор, ця ціна буде колосальною.

Тому ми сподіваємося, що їм вистачить здорового глузду, аби не вступити зараз у війну.

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Співпраця Ізраїлю з Україною

Після вторгнення ХАМАС багато держав розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю та Сектору Гази. Я правильно розумію, що ваше посольство зараз співпрацює в цьому питання з посольством України в Ізраїлі, зокрема щодо евакуації українців?

Ми надаємо допомогу всім дипломатичним представництвам, чиї громадяни перебувають і в Ізраїлі, і в Секторі Гази та хочуть евакуюватися. Втім, на жаль, евакуація сьогодні ускладнена, по-перше, ситуацією в Секторі Гази – там триває контртерористична операція.

По-друге, не у всі країни є рейси з аеропорту Бен-Гуріон. Хоча аеропорт продовжує працювати, але кількість польотів дуже сильно обмежена.

Наскільки мені відомо, посольство України в Ізраїлі перебуває на зв'язку з українськими громадянами й, за можливості, забезпечує їхню евакуацію.

До слова, за останніми даними, семеро українських громадян загинули внаслідок терористичного нападу. Ще дев'ятьох поки вважають зниклими безвісти.

Не таємниця, що в рядах Сил оборони України є непоодинокі випадки служби добровольців з громадянством Держави Ізраїль. Можливо, вам відомі випадки, коли такі військовослужбовці виявили бажання повернутися в Ізраїль, щоб продовжити свою військову службу там?

Ні, мені про такі випадки нічого не відомо.

Тоді наостанок хотів би запитати, що ви можете розповісти про співпрацю з українською владою в умовах нинішньої війни в Ізраїлі? І взагалі, як ви оцінюєте рівень такої співпраці?

Передовсім я хотів би подякувати українській владі й українцям загалом за підтримку Ізраїлю. Ця підтримка очевидна, ми її відчуваємо, вона для нас дуже важлива.

Те, що зараз відбувається в Ізраїлі, вкотре підкреслює схожість наших країн, наші народи близькі й ми дотримуємося одних і тих самих цінностей і дуже добре розуміємо одні одних.