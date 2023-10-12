Бродський наголосив, що Ізраїль схвалив рішення про проведення операції в Секторі Гази. Це роблять для того, аби зруйнувати інфраструктуру терористів ХАМАС, передає 24 Канал.

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Наразі триває операція. Вона відбувається переважно з повітря. Водночас не можна виключати й початку наземної операції найближчим часом. Терористи ХАМАС продовжують обстрілювати ізраїльську територію. На щастя, більшість ракет вдається збивати. Водночас серед цивільного населення є жертви.

Чи знав Ізраїль про вторгнення

Бродський впевнений, що країну застали зненацька.

Однозначно, Ізраїль застали зненацька нападом терористів. У нас не було інформації про те, що готується такий напад. Як і чому це сталося, я впевнений, що буде проведено розслідування. Ми отримаємо відповіді на всі ці запитання. Та зараз ми зайняті передовсім захистом ізраїльтян, зайняті знищенням терористів,

– мовиться у повідомленні.

Він наголосив, що переконаний: відповіді на всі складні питання, які сьогодні звучать, будуть надані пізніше.

Важливо! Повну версію інтерв'ю з Міхаелем Бродським читайте сьогодні, 12 жовтня, о 19:00 на сайті 24 Каналу.

Кількість загиблих українців – зросла

Раніше повідомляли, що кількість жертв серед українців внаслідок терористичної атаки на Ізраїль становить 3 людей. На жаль, ця цифра зросла. Наразі відомо про 7 загиблих громадян України. Окрім того, повідомляють про 9 постраждалих та 9 зниклих безвісти.