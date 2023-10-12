Президент зазначив, що мовилось про фронт, українське виробництво зброї й техніки, а також ситуацію на Близькому Сході. Раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль.

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Що відомо про засідання Ставки

Український лідер відзначив, що на засіданні Ставки щодо ситуації на фронті йому доповідали Валерій Залужний, Олександр Сирський та Олександр Тарнавський. Вони повідомляли про ситуацію на основних напрямках, зокрема сході та півдні. Також говорили про:

захист наших позицій;

кроки ЗСУ вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав, що доручив очільнику Мінцифри, віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову максимально цифровізувати постачання для сил оборони.

Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації,

– запевнив президент.

Що говорили про ситуацію на Близькому Сході

Президент України повідомив, що на Ставці мовилось й про ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, був комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

"Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", – запевнив президент.

Зеленський може відвідати Ізраїль