Президент отметил, что говорилось о фронте, украинском производстве оружия и техники, а также ситуации на Ближнем Востоке. Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский может навестить Израиль.

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Что известно о заседании Ставки

Украинский лидер отметил, что на заседании Ставки по ситуации на фронте ему докладывали Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский. Они сообщали о ситуации на основных направлениях, в частности, на востоке и юге. Также говорили о:

защите наших позиций;

шагах ВСУ вперед.

Второе – украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объемов. У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что поручил главе Минцифры, вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову максимально цифровизировать поставки для сил обороны.

Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации,

– заверил президент.

Что говорили о ситуации на Ближнем Востоке

Президент Украины сообщил, что на Ставке говорилось и о ситуации на Ближнем Востоке. В частности, был комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

"Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", – заверил президент.

Зеленский может посетить Израиль