Об этом 24 Каналу заявил глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк, отметив, что глава государства не может допустить, чтобы внимание к Украине ослабло. Отметим, что Владимир Зеленский впервые принял участие в "Рамштайне" оффлайн.

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"Президент Украины не может допустить, чтобы Украина на фоне палестино-израильского конфликта ослабла и было меньше внимания уделено помощи Украине", – подчеркнул Романюк.

Еще один стратегический вопрос – корректировка плана ведения войны из-за зимы. Поэтому нужно было согласовать план действий на будущее.

То, что необходимо Украине, ВСУ уже сегодня, завтра и по меньшей мере до нового года по поставкам вооружения, на которое надеется Украина,

– сказал член Атлантического совета.

Страны НАТО выделяют Украине новую помощь. Особое внимание – средствам ПВО и ракетам. Глава ОО "Украина в НАТО" отметил, что Владимир Зеленский на "Рамштайне" должен был обсудить ту помощь, которую будут оказывать украинскому государству. Все, чтобы скорректировать ведение войны зимой, получить рекомендации, поддержку и самое главное – оружие, необходимое Украине.

"Он хотел лично поговорить, чтобы не теряли интерес к Украине, чтобы это не было рутинное очередное промежуточное заседание, а было определяющим для Украины и вспомогательным", – отметил член Атлантического совета.

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