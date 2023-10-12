Об этом 24 Каналу заявил глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк, отметив, что глава государства не может допустить, чтобы внимание к Украине ослабло. Отметим, что Владимир Зеленский впервые принял участие в "Рамштайне" оффлайн.
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"Президент Украины не может допустить, чтобы Украина на фоне палестино-израильского конфликта ослабла и было меньше внимания уделено помощи Украине", – подчеркнул Романюк.
Еще один стратегический вопрос – корректировка плана ведения войны из-за зимы. Поэтому нужно было согласовать план действий на будущее.
То, что необходимо Украине, ВСУ уже сегодня, завтра и по меньшей мере до нового года по поставкам вооружения, на которое надеется Украина,
– сказал член Атлантического совета.
Страны НАТО выделяют Украине новую помощь. Особое внимание – средствам ПВО и ракетам. Глава ОО "Украина в НАТО" отметил, что Владимир Зеленский на "Рамштайне" должен был обсудить ту помощь, которую будут оказывать украинскому государству. Все, чтобы скорректировать ведение войны зимой, получить рекомендации, поддержку и самое главное – оружие, необходимое Украине.
"Он хотел лично поговорить, чтобы не теряли интерес к Украине, чтобы это не было рутинное очередное промежуточное заседание, а было определяющим для Украины и вспомогательным", – отметил член Атлантического совета.
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Встреча "Рамштайн": главное
- В Брюсселе прошло 16-е заседание в формате "Рамштайн". Его посетил президент Украины. Также там провели заседание Совета Украина – НАТО. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что присутствие главы государства стало сигналом для партнеров в преддверии зимы.
- По словам главы оборонного ведомства, Украина предложила создать коалицию по развитию оборонных индустрий в рамках уже имеющихся коалиций. Украинское государство хочет привлечь международные оборонные компании и корпорации, чтобы те открывали производства в Украине.
- В целом украинское государство 11 октября получило военную помощь почти на полмиллиарда долларов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку. Все, чтобы Украина выстояла и пережила зиму, а украинские военные продолжили двигаться вперед на фронте. Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров за помощь.