8 июня состоятся видеоконференции трех подгрупп. На 9 июня запланировано общее заседание ТКГ.

Интересно Это не так сложно, как полагают, – Казанский о реинтеграции Донбасса

Какие подгруппы будут заседать 8 июня:

  • рабочая группа по вопросам безопасности,
  • политическим вопросам,
  • гуманитарная группа,
  • экономическая группа.

Что обсудят на заседании ТКГ

  • Нарушение режима прекращения огня пророссийскими боевиками и совершенствование контрольного механизма;
  • имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки Плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
  • обмен пленными;
  • полный доступ международных организаций на оккупированные территории;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4. Их цель – возвращение к строгому соблюдению режима тишины.

Украинская делегация для участия в ТКГ отметила, что международные партнеры поддерживают это направление нашей политики.