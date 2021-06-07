8 червня відбудуться відеоконференції трьох підгруп. На 9 червня заплановане загальне засідання ТКГ.

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Які підгрупи засідатимуть 8 червня:

робоча група з питань безпеки,

політичних питань,

гуманітарна група,

економічна група.

Що обговорять на засіданні ТКГ

Порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками та вдосконалення контрольного механізму;

імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки Плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;

обмін полоненими;

повний доступ міжнародних організацій на окуповані території;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4. Їх мета – повернення до суворого дотримання режиму тиші.

Українська делегація для участі у ТКГ зауважила, що міжнародні партнери підтримують цей напрямок нашої політики.

Зверніть увагу! Україна хоче перенести засідання ТКГ з Білорусі в іншу країну. Все тому, що після затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та запрошення проросійських бойовиків у гості, Білорусь більше не є нейтральною країною. За словами спікера української делегації, після зміни міста може змінитися і формат перемовин.