То, что оккупанты совершили в Буче, они планировали делать и в Киеве, – Федоров

Цинизм и жестокость российских изуверов не имеет предела. Об этом свидетельствуют совершенные ими преступления в Киевской области. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такие же зверства оккупанты планировали совершать и в самой столице.

Кадры освобожденных из-под российского "асвабаждения" городов и сел Киевщины шокировали не только Украину, но и весь мир. Захватчики совершили непростительные преступления против мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов области.

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Российские оккупанты совершают геноцид против украинского народа

Вероятно, на зверствах в ранее уютных пригородах столицы россияне не остановились бы. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечает, что такие ужасы оккупанты планировали совершать и в Киеве. Однако "взять" город им оказалось не по силам.

То, что оккупанты сделали в Буче, они планировали делать и в Киеве, и делают сейчас на территории нашей страны, которую временно оккупировали. Это геноцид украинского народа. Гражданские украинцы, среди которых женщины и дети, которые не могли нести никакой угрозы,

– подчеркивает Федоров.

По словам министра, Россия должна быть полностью наказана за совершенные зверства. Ведь оккупанты устроили Сребреницу 21 века в Украине.

Россияне замучили и убили сотни мирных жителей Бучи / Фото Ronaldo Schemidt

"Наша задача и задача всего мира – не только победа Украины, но и максимальное наказание для России. За все должна быть ответственность", – подытожил Михаил Федоров.

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