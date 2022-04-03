Кадри звільнених з-під російського "асвабаждєнія" міст і сіл Київщини шокували не лише Україну, а й увесь світ. Загарбники скоїли непрощенні злочини проти мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів області.

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Російські окупанти здійснюють геноцид проти українського народу

Імовірно, на звірствах у раніше затишних передмістях столиці росіяни не зупинилися б. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначає, що такі страхіття окупанти планували чинити й у Києві. Однак "взяти" місто їм виявилося не до снаги.

Те, що окупанти зробили в Бучі, вони планували робити і в Києві, і роблять зараз по території нашої країни, яку тимчасово окупували. Це геноцид українського народу. Цивільні українці, серед яких жінки та діти, які не могли нести ніякої загрози,

– наголошує Федоров.

За словами міністра, Росія має бути сповна покараною за скоєні звірства. Адже окупанти влаштували Сребреницю 21 століття в Україні.

Росіяни закатували і вбили сотні мирних мешканців Бучі / Фото Ronaldo Schemidt

"Наше завдання і завдання усього світу – не лише перемога України, а й максимальне покарання для Росії. За все має бути відповідальність", – підсумував Михайло Федоров.

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