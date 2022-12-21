США готовы идти дальше, – Пионтковский о встрече Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в США. Это сравнивают с визитом, когда британский премьер Уинстон Черчилль посетил Белый дом.

Об этом для 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

К теме Переговоры Зеленского и Байдена в Белом доме стартовали: первые заявления лидеров государств

"Практически 81 год назад, в декабре 1941 года, Черчилль был в похожей ситуации как сейчас Зеленский. Великобритания соревновалась весь 1940 год один на один с Гитлером, поэтому и есть такая большая поддержка Лондона для Украины. Они видят в Украине свою историческую молодость", – сказал публицист.

Обратите внимание – Пионтковский о позиции США: смотрите видео

Он отметил, что Черчилль бомбил Рузвельта просьбами о военной помощи. Эта встреча, как отметил Пионтковский, была исторической, потому что она установила формальный военный союз Великобритании и США.

"До этого были другие обстоятельства – и вступление Советского Союза в войну, и война, которую Гитлер объявил США. Аналогии очень родственны. Зеленский не впервые за последние 9 месяцев будет выступать в роли Черчилля. Так уж сложилось", – добавил публицист.

Самоограничения США разрушаются

По словам Пионтковского, у Зеленского есть определенные претензии к американцам, на которые всегда можно положиться. США до последнего времени включали принципиальные самоограничения по видам помощи.

Одно из таких ограничений разрушается с снабжением Patriot. Речь идет о том, что американские военные ни в коем случае не должны напрямую быть вовлечены в военные действия на территории Украины, – сказал Пионтковский.

Он отметил, что все время объясняли в Вашингтоне, что Patriot не поставляют так долго, потому что это очень сложная система и какое-то присутствие американских специалистов необходимо для эксплуатации. Не говорится о том, что США будут делать все расчеты. По информации Пионтковского, украинцы давно готовятся к работе с Patriot на базе Ramstein.

"Однако какое-то присутствие граждан США необходимо и это формально разрушает действовавшие до сих пор самоограничения. Хотя все понимают, что удары HIMARS наносили с помощью GPS, с тех же американских спутников. Так или иначе, но американцы, слава Богу, вовлечены в нашу общую борьбу", – рассказал Пионтковский.



Почему Украине нужны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

О чем свидетельствует визит Зеленского

Публицист сказал, что США придерживались еще одного ограничения – не передавать ракеты, которые могут наносить удары по территориям России. Кроме того, очень долго идет дискуссия о ракетах ATACMS и, как отметил Пионтковский, она снова развернулась перед визитом Зеленского.

Не исключаю, что объявят о передаче ATACMS. Программа минимум выхода американцев из этого ограничения – это передача Patriot. Думаю, что сейчас этот процесс ускорится, – сказал политик.

Он добавил, что визит Зеленского в США срежиссирован на самом высоком уровне. По словам Пионтковского, недавно у США был Макрон, но ни у кого не возникло мнения предоставить ему слово обратиться к объединенной сессии двух палат Конгресса, как предоставили Зеленскому.

"Это говорит о решимости США и президента Байдена идти дальше, снимать с себя ограничение поддержки победы Украины в войне", – подчеркнул Пионтковский.