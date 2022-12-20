Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, могут ли ПВО Patriot уже защищать Украину.

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Ход войны переломит авиация

Черник рассказал, что Украине нужно дальнобойное оружие, и по ствольной артиллерии мы уже побили все рекорды. Кроме того, нам нужны такие ракеты, как Attacms, но по-настоящему ход войны переломит авиация. В частности, есть положительные тенденции, что после обучения украинских пилотов США передадут Украине и самолеты, и было бы хорошо, если бы это были американские образцы F-16, F-15 и F-35.

Союзники, и в первую очередь американцы, смотрят на эту войну сквозь собственную призму, и мы об этом должны помнить. Есть положительная новость, что 44 миллиарда долларов в бюджет США заложены. Напомню, что ленд-лиз анонсирован, ждет своего времени, это запасной ресурс,

– отметил военный эксперт.

Черник о том, от чего зависит поступление авиации в Украину: смотрите видео

Все будет по украинскому сценарию

Он продолжил, что даже 14 миллиардов, которые твердо прописываются для Украины, – это невероятно много. Это то, что пойдет на учебу, на экипировку, на наш оборонный блок. Наконец-то и мы построили правильно свой бюджет, и война и Министерство обороны вышли на первое место в бюджетировании.

"У меня оптимизм, что в итоге все будет по украинскому сценарию. Как говорил Дудаев, Московия погибнет тогда, когда взойдет украинское солнце. И украинское солнце начало сходить, но должны помнить, что темная ночь перед рассветом, и сейчас мы где-то в этом предрассвете находимся», – заметил Черник.

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