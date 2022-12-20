Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, чи можуть ППО Patriot уже захищати Україну.

Цікаво Хто зробив з Путіна втілення архистратига Михаїла і чим скінчиться дуель Гіркіна і Соловйова

Хід війни переламає авіація

Черник розповів, що Україні потрібна далекобійна зброя, і по ствольній артилерій ми вже побили всі рекорди. Крім того, нам потрібні такі ракети, як-от Attacms, але по-справжньому хід війни переламає авіація. Зокрема, є позитивні тенденції, що після навчання українських пілотів, США передадуть Україні й літаки, й було б добре, якби це були американські зразки F-16, F-15 та F-35.

Союзники, й у першу чергу американці, дивляться на цю війну крізь власну призму, й ми маємо про це пам'ятати. Є позитивна новина, що 44 мільярди доларів у бюджет США закладений. Нагадаю, що ленд-ліз анонсований, чекає свого часу, це запасний ресурс,

– зазначив військовий експерт.

Черник про те, від чого залежить надходження авіації в Україну: дивіться відео

Усе буде за українським сценарієм

Він продовжив, що навіть 14 мільярдів, які твердо прописуються для України – це неймовірно багато. Це те, що піде на навчання, на екіпірування, на наш оборонний блок. Нарешті й ми побудували правильно свій бюджет, і війна й Міністерство оборони вийшли на першу сходинку в бюджетуванні.

"Я маю оптимізм, що в підсумку все буде за українським сценарієм. Як казав Дудаєв, Московія загине тоді, коли зійде українське сонце. Й українське сонце почало сходити, але маємо пам'ятати, що найтемніша ніч перед світанком, і зараз ми десь у тому передсвітанні перебуваємо", – зауважив Черник.

Військова допомога Україні: останні новини