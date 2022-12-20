Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, чи можуть ППО Patriot уже захищати Україну.
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Хід війни переламає авіація
Черник розповів, що Україні потрібна далекобійна зброя, і по ствольній артилерій ми вже побили всі рекорди. Крім того, нам потрібні такі ракети, як-от Attacms, але по-справжньому хід війни переламає авіація. Зокрема, є позитивні тенденції, що після навчання українських пілотів, США передадуть Україні й літаки, й було б добре, якби це були американські зразки F-16, F-15 та F-35.
Союзники, й у першу чергу американці, дивляться на цю війну крізь власну призму, й ми маємо про це пам'ятати. Є позитивна новина, що 44 мільярди доларів у бюджет США закладений. Нагадаю, що ленд-ліз анонсований, чекає свого часу, це запасний ресурс,
– зазначив військовий експерт.
Черник про те, від чого залежить надходження авіації в Україну: дивіться відео
Усе буде за українським сценарієм
Він продовжив, що навіть 14 мільярдів, які твердо прописуються для України – це неймовірно багато. Це те, що піде на навчання, на екіпірування, на наш оборонний блок. Нарешті й ми побудували правильно свій бюджет, і війна й Міністерство оборони вийшли на першу сходинку в бюджетуванні.
"Я маю оптимізм, що в підсумку все буде за українським сценарієм. Як казав Дудаєв, Московія загине тоді, коли зійде українське сонце. Й українське сонце почало сходити, але маємо пам'ятати, що найтемніша ніч перед світанком, і зараз ми десь у тому передсвітанні перебуваємо", – зауважив Черник.
Військова допомога Україні: останні новини
- Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними – в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта.
- Уряд Німеччини не підтримує передачу для України сучасних БМП Marder. У Збройних силах зазначили, що в мережі з'являються неправдиві повідомлення щодо цієї техніки.
- Німеччина запевняє у повній підтримці України в боротьбі проти російського агресора та надає нашій державі потужну допомогу. Утім, питання постачання ЗСУ танків Leopard досі висить у повітрі.