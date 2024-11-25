Поведение россиян все выдало: что по-тихому перевозят по Мариупольской железной дороге

Российские оккупанты продолжают пользоваться Мариупольской железной дорогой. Но по городу не ездят, потому что порт не работает, а больше ехать некуда.

Конечная остановка – станция Мариуполь-Сортировочный на территории комбината Ильича, оттуда поезда едут дальше. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил 24 Каналу, что россияне могут перевозить военную технику и боекомплект.

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Куда из Мариуполя дальше едут поезда

Также минимум раз в 2 дня движется поезд в сторону Волновахи. Везет туда, по словам Андрющенко, не зерно и не конфеты. Единственное, что есть смысл доставлять – что-то военное.

Используют железную дорогу не просто как грузовую, а и как военную. Не видим, чтобы они что-то вывозили и грузили. Ни металлолом, ни металлопрокат, ни остатки еще чего-то, ни каолин, который добывают,

– отметил Андрющенко.

Поезда приходят тихо. Разгружают их на станции Мариуполь-Сортировочный. Далее растягивают по территории комбината Ильича. Учитывая это, можно предположить, что россияне везут военную технику и боекомплекты.

На самом деле невозможно доступными средствами установить, что они перевозят. Это отдельная территория. Со стороны не посмотришь, надо изнутри. А там тоже не посмотришь, потому что русские. Они не допускают, жестокие проверки, серьезная фильтрация,

– заверил советник мэра Мариуполя.

Возможно, рано или поздно удастся точно узнать. Это не будет сегодня или завтра. Нужно время, минимум несколько недель или даже месяцев.

Напомним, в начале ноября партизаны повредили железную дорогу на оккупированной Донетчине, что привело к столкновению 2 локомотивов и остановке движения на неделю.