Надо готовиться: экс-министр энергетики назвал единственный фактор для стабильности энергосистемы

Дефицит генерации электроэнергии зимой может составлять 30 – 35%. Украинцам нужного готовиться к тому, что свет будет 5 – 6 часов в день.

Однако сейчас крайне трудно точно спрогнозировать не только перспективы на осенне-зимний период, но и то, что будет завтра. Об этом 24 Каналу сказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, заметив, враг до сих пор пытается полностью уничтожить энергетический комплекс Украины.

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"Единственный фактор, который может обеспечить стабильность в украинской энергосистеме – противовоздушная оборона. Нам нужно защитить объекты, которые остались, обязательно атомные электростанции. Никакие защитные сооружения здесь не помогут", – сказал бывший министр топлива и энергетики Украины.

Украинская энергетика потеряла очень много инфраструктуры

Как отметил Плачков, основной потенциал энергетики потерян. Сейчас Украина работает с запасом прочности минус 20 – 30%.

Если накануне полномасштабного вторжения мы работали с запасом прочности 30 – 40% по генерации, мощностях, сетях, то накануне прошлого осенне-зимнего периода было до минус 5%. Сейчас минус 20 – 30%,

– отметил бывший министр топлива и энергетики Украины.

Сейчас система балансируется только благодаря импорту электроэнергии в объеме 1,7 – 2 тысячи мегаватт, ведь украинская энергетика потеряла очень много инфраструктуры.

Были десятки ракетных атак на объекты энергетики, мы потеряли Запорожскую атомную станцию – это 6 тысяч мегаватт, мы потеряли почти всю тепловую генерацию и тому подобное,

– сказал Плачков.

По его словам, даже за полгода невозможно построить или распределительную генерацию, или ветровые, солнечные станции, разве что можно восстановить несколько энергоблоков.

Кроме того, сейчас нужно очень внимательно рассмотреть вопрос защиты газотранспортной инфраструктуры, потому что пока оккупанты били только по газовым хранилищам. Однако в 2025 году заканчивается соглашение о транспортировке российского газа в Европу. Не исключено, что 1 января будут массированные удары по газотранспортной структуре.

"Нет сомнения, что мы выдержим, но надо готовиться и разрабатывать комплекс мер. Крупные города должны быть готовы даже к возможной остановке теплоснабжения на какой-то период, надо расширять Пункты несокрушимости", – добавил бывший министр топлива и энергетики Украины.

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