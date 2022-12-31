Датская разведка отмечает, что у российского диктатора мания величия и "лунообразное" лицо, вероятно, вызванные медикаментозным гормональным лечением рака.

Читайте также А визгу же было: Путин уже разрешил брать за газовые долги у "недружественных стран" валюту

Разведка рассказала о болезнях Путина

Там предполагают, что этот фактор может влиять на то, какие решения принимает российский лидер. В частности, это касается и решения о начале полномасштабной войны.

Это предположение объясняет и необычные движения и позы российского президента.

В разведке считают, что сейчас для Путина нет смертельной угрозы из-за заболевания, но у него могут быть чувствительные хронические боли. Поэтому он, например, рефлективно хватается за стол, чтобы уменьшить свою боль.

Также разведка Дании не видит признаков того, что президент может лишиться власти.

Что не так с новогодним поздравлением Путина