Датская разведка отмечает, что у российского диктатора мания величия и "лунообразное" лицо, вероятно, вызванные медикаментозным гормональным лечением рака.
Читайте также А визгу же было: Путин уже разрешил брать за газовые долги у "недружественных стран" валюту
Разведка рассказала о болезнях Путина
Там предполагают, что этот фактор может влиять на то, какие решения принимает российский лидер. В частности, это касается и решения о начале полномасштабной войны.
Это предположение объясняет и необычные движения и позы российского президента.
В разведке считают, что сейчас для Путина нет смертельной угрозы из-за заболевания, но у него могут быть чувствительные хронические боли. Поэтому он, например, рефлективно хватается за стол, чтобы уменьшить свою боль.
Также разведка Дании не видит признаков того, что президент может лишиться власти.
Что не так с новогодним поздравлением Путина
- 30 декабря 2022 года Владимир Путин решил поздравить с Новым годом некоторых мировых лидеров. Поздравления получили лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сирии, Вьетнама. В то же время, российский диктатор заявил, что не будет поздравлять с праздником лидеров "недружественных" стран, мол, с ними фактически нет контактов.
- Политолог Игорь Рейтерович объясняет это тем, что большинство мировых лидеров не собираются его даже слушать.
- В приветствии Путина есть несколько очень странных вещей, заметил Рейтерович.
- Там нет Северной Кореи, нет Ирана и нескольких стран, которые сейчас с Россией более-менее поддерживают коммуникацию. Очень обидно и для Талибана, ведь талибов тоже не упомянули, подчеркнул спикер.
- Еще в начале 2022 года, отметил Рейтерович, Путин имел более-менее нормальные отношения с большинством стран мира, а под конец остался среди стран-изгнанников и с несколькими крупными странами. Они с Россией общаются, потому что она интересна им исключительно как сырьевая база.