Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Игорь Рейтерович. 2022 год стал подлинным провалом России во внешнеполитических отношениях.

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30 декабря 2022 года Владимир Путин решил поздравить с Новым годом некоторых мировых лидеров. Поздравления получили лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сирии, Вьетнама. В то же время, российский диктатор заявил, что не будет поздравлять с праздником лидеров "недружественные" страны, мол, с ними фактически нет контактов.

Политолог объясняет это тем, что большинство мировых лидеров не собираются его даже слушать.

Что не так с приветствием Путина

В приветствии Путина есть несколько очень странных вещей, заметил Рейтерович.

Там нет Северной Кореи, нет Ирана и нескольких стран, которые сейчас с Россией более-менее поддерживают коммуникацию. Очень обидно и для Талибана, ведь талибов тоже не упомянули, подчеркнул спикер.

Я думаю, что после этого поздравления Россия потеряет еще больше союзников из того небольшого круга, который у нее еще остался,

– добавил спикер.

Список стран, получивших приветствие, достаточно характерен для России. Рейтерович назвал их, мягко говоря, недемократическими и не очень развитыми. Это страны, с которыми цивилизованные страны не желают иметь дело.

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"Достижения" внешней политики Путина

Если сравнить список стран для поздравления с тем, что был год назад — видно поразительное отличие, отметил эксперт. Тогда хотя бы формально Путин здоровался с лидерами других стран, посылал им письма. А через год очень многое изменилось. Однако россиянам предварительный список не покажут, ведь это будет наглядной характеристикой "гениальных" достижений Путина на внешнеполитической арене за 2022 год.

Еще в начале 2022 года, отметил Рейтерович, Путин имел более-менее связи с большинством стран мира, а под конец остался среди стран-изгнанников и с несколькими крупными странами. Они с Россией общаются, потому что та интересна им исключительно как сырьевая база.

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