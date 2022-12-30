Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Ігор Рейтерович. 2022 рік став справжнім провалом Росії у зовнішньополітичних відносинах.

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30 грудня 2022 року Владимир Путін вирішив привітати з Новим роком деяких світових лідерів. Привітання отримали лідери Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Сирії, В’єтнаму тощо. Водночас російський диктатор заявив, що не буде вітати зі святом лідерів "недружніх" країн, мовляв, з ними фактично немає контактів.

Політолог пояснює це тим, що більшість світових лідерів не збираються його навіть слухати.

Що не так з привітанням Путіна

У привітанні Путіна є кілька дуже дивних речей, зауважив Рейтерович.

Там немає Північної Кореї, немає Ірану, та кількох країн, які нині з Росією більш-менш підтримують комунікацію. Дуже образливо і для Талібану, адже талібів також не згадали, підкреслив спікер.

Я думаю, що після цього привітання Росія втратить ще більше союзників з того невеликого кола, яке в неї ще залишилось,

– додав спікер.

Список країн, що отримали привітання досить характерний для Росії. Рейтерович назвав їх, м’яко кажучи, недемократичними та не дуже розвиненими. Це країни, з якими цивілізовані країни не бажають мати справу.

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"Здобутки" зовнішньої політики Путіна

Якщо порівняти цьогорічний список країн для привітання із тим, що був рік тому — видно разючу відмінність, зазначив експерт. Тоді хоча б формально Путін вітався з лідерами інших країн, надсилав їм листи. А за рік дуже багато змінилося. Однак росіянам попередній список не покажуть, адже це буде наочною характеристикою "геніальних" здобутків Путіна на зовнішньополітичній арені за 2022 рік.

Ще на початку 2022 року, зауважив Рейтерович, Путін мав більш-менш притомні стосунки з більшістю країн світу, а під кінець залишився серед країн-вигнанок та з кількома великими країнами. Вони з Росією спілкуються, бо та цікава для них винятково як сировинна база.

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