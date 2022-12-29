Об этом в эфире 24 канала высказался российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, сейчас в СНГ приходится дарить такие кольца, чтобы условный премьер-министр Армении и президент Казахстана нашли нечто общее в себе и Путине.

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СНГ мало что связывает

"Боюсь, что кроме этих колец, их мало что связывает. На секундочку между Таджикистаном и Кыргызстаном идет пограничный инцидент, который все время напоминает войну", – пояснил журналист.

Олевский напомнил, что Азербайджан и Армения воюют в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы, которые должны разводить эти стороны и заставлять две страны соблюдать подписанные договоры после войны 2020 года, раздражают и тех, и других.

Армения считает, что российские миротворцы не справляются со своей функцией, а Азербайджан – что они мешают освобождать их территорию,

– заметил редактор The Insider.

По мнению журналиста, все эти события налагаются на то, что Путин требует от членов СНГ определенных уступок, лояльности и помощи в войне начиная людьми и заканчивая помощью преодолеть санкции.

Условный Казахстан не прочь заработать деньги, но у него другие планы по санкциям,

– считает Олевский.

Редактор The Insider уверен, что в такой атмосфере только кольцами и осталось связывать членов СНГ, но бриллианты, вдавленные в кольца, помочь не смогут.

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Глаз Саурона установить не удалось

Тимур Олевский вспомнил, что в сентябре 2014 года состоялась всемирная премьера последней части фильма "Хоббит" и российская арт-группа "Свечение" решила сделать реальный Глаз Саурона на одном из небоскребов бизнес-центра Москва-Сити.

"Это было сделано, чтобы промотировать фильм, но возбудилось православное сообщество и многие другие люди, увидевшие в этом уже тогда очень неприятное и злое пророчество. И в результате повесить Глаз Саурона на московский небоскреб не дали, был большой скандал", - напомнил журналист. .

По мнению Олевского, сейчас, когда война в разгаре и российская армия терпит поражение за поражением на украинских фронтах, Путин эту историю красиво завершил, доказав, что он действительно олицетворение зла и условный Саурон.

Я буквально вчера списывался с человеком, который был организатором этой акции, и спросил, как вам вот этот непроизвольный монтаж жизни, который он создал и таким образом продлил вашу акцию. Он ответил, что они таких смыслов не вкладывали, но получилось неплохо,

– рассказал оппозиционный журналист.

Во всем виноват Путин

Тимур Олевский считает, что с этими кольцами можно с одной стороны просто улыбнуться, а с другой: зафиксировать факт, что СНГ как объединение перестает быть актуальным.

"Вина в этом – сам Путин, развязавший войну в Украине", – подытожил журналист.

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