Об этом на брифинге заявил Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, информирует 24 канал. Он обратил внимание на то, что Лукашенко первым надел перстень от Владимира Путина в ходе встречи глав стран СНГ.
Кстати 9 колец Путина: в СБУ мощно ответили и опубликовали огненное фото
Лукашенко первым надел подарок от Путина
По словам Горбача, то, что Лукашенко сразу первым надел на палец перстень от кремлевского диктатора, "означает, что он готов признавать сюзеренитет перед Путиным и демонстрировать его жестами".
Политический аналитик подчеркнул, что за действиями Лукашенко не стоит сохранение суверенитета Беларуси. По его мнению, цель непризнанного президента Беларуси – свое личное физическое выживание.
Что известно о встрече глав стран СНГ
- В Санкт-Петербурге в понедельник, 26 декабря, стартовал неформальный саммит глав стран СНГ. По приглашению Путина приехали лидеры восьми стран. В частности, президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана и премьер Армении.
- В ходе выступления Путин заявил, что угрозы и вызовы растут. Диктатор признал, что между участниками СНГ также возникают разногласия. Вероятно, он намекал на Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Путиным прямо высказал ему претензии из-за бездействия русских "миротворцев" в Карабахе. Он упрекнул Путина в том, что они уже 20 дней не контролируют критически важный для поставки Лачинский коридор.
- Во время саммита Путин решил вручил приехавшим в Санкт-Петербург лидерам стран СНГ перстни. Символику СНГ "украшает" надпись "с новым годом"