Про це під час брифінгу заявив Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, інформує 24 канал. Він звернув увагу на те, що Лукашенко першим одягнув перстень від Владіміра Путіна під час зустрічі глав країн СНД.
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Лукашенко першим одягнув подарунок від Путіна
За словами Горбача, те, що Лукашенко відразу першим одягнув на палець перстень від кремлівського диктатора, "означає, що він готовий визнавати сюзеренітет перед Путіним і демонструвати його жестами".
Політичний аналітик наголосив, що за діями Лукашенка не стоїть збереження суверенітету Білорусі. На його думку, мета невизнаного президента Білорусі – своє особисте фізичне виживання.
Що відомо про зустріч глав країн СНД
- У Санкт-Петербурзі в понеділок, 26 грудня, стартував неформальний саміт глав країн СНД. На запрошення Путіна приїхали лідери восьми країн. Зокрема, президенти Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизії, Узбекистану та прем'єр Вірменії.
- Під час виступу Путін заявив, що загрози та виклики зростають. Диктатор визнав, що між учасниками СНД також виникають розбіжності. Ймовірно, він натякав на Карабаський конфлікт між Вірменією й Азербайджаном.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з Путіним прямо висловив йому претензії через бездіяльність російських "миротворців" у Карабаху. Він дорікнув Путіну, що вони вже 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.
- Під час саміту Путін вирішив вручив лідерам країн СНД, які приїхали до Санкт-Петербурга, персні. Символіку СНД "прикрашає" напис "з новим роком"