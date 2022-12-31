Данська розвідка зазначає, що у російського диктатора манія величі та "місяцеподібне" обличчя, ймовірно, викликані медикаментозним гормональним лікуванням раку.

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Розвідка розповіла про хвороби Путіна

Там припускають, що цей фактор може впливати на те, які рішення приймає російський лідер. Зокрема, це стосується і рішення про початок повномасштабної війни.

Це припущення пояснює й незвичні рухи та пози російського президента.

У розвідці вважають, що наразі для Путіна немає смертельної загрози через захворювання, та у нього можуть бути чутливі хронічні болі. Через це він, наприклад, рефлективно хапається за стіл, аби зменшити свій біль.

Також розвідка Данії не бачить ознак того, що президент може позбавитися влади.

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