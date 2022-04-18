Что правительство предусмотрело для переселенцев: объяснение от Зеленского

Из-за войны правительство выделит дополнительную социальную помощь. В частности, речь идет о переселенцах.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 17 апреля. Он рассказал, что помощь предусмотрели для граждан, пострадавших от войны.

В теме ВСУ будут иметь больше возможностей, – Вениславский объяснил, почему важна эвакуация

"Каждый переселенец может получить денежное пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка", – отметил Зеленский.

Он добавил, что оформить помощь можно в центрах предоставления административных услуг и органах соцзащиты. Однако с 20 апреля услуга будет доступна в Дие.

Работа для переселенцев

По словам президента, правительство эвакуирует людей с территорий, где продолжаются бои. Также создают специальные пункты временного проживания. Переселенцы могут получить денежную помощь даже на железнодорожных станциях и вокзалах.

Зеленский отметил, что собирают заявления через Дию о поврежденном или разрушенном имуществе. Он призвал работодателей привлекать перемещенных лиц. Он подчеркнул, что рабочее место важно для защиты государства в войне.

На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале Дия,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание – полное обращение президента: смотрите видео