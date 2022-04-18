Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 17 квітня. Він розповів, що допомогу передбачили для цивільних, які постраждали від війни.

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"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину", – зазначив Зеленський.

Він додав, що оформити допомогу можна в центрах надання адміністративних послуг та органах соцзахисту. Проте з 20 квітня послуга буде доступна в Дії.

Робота для переселенців

За словами президента, уряд евакуює людей з територій, де тривають бої. Також створюють спеціальні пункти тимчасового проживання людей. Переселенці можуть отримати грошову допомогу навіть на залізничних станціях та вокзалах.

Зеленський зазначив, що збирають заяви через Дію про пошкоджене або зруйноване майно. Він закликав роботодавців залучати переміщених осіб. Наголосив, що робоче місце важливе для – захисту держави у війні.

За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі Дія,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу – повне звернення президента: дивіться відео