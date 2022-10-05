Что приведет к краху путинского режима: Яковина описал главные сценарии

У путинского режима уже нарастают противоречия. В частности, это началось между Рамзаном Кадыровым и минобороны России.

Об этом для 24 канала рассказал международный обозреватель, журналист радио НВ Иван Яковина. Он отметил, что возможно олигархи скажут свое слово.

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"Ситуация в том, что поражения, преследующие российскую армию, обостряют все. Даже то, что мы не видим. Например, внутренние недомолвки. Конфликты растут и становятся гигантскими проблемами. Такого рода режимы всегда падают из-за наличия конфликта между разными элитными группами. Сейчас поражения российской армии на поле боя все усиливают", – считает Яковина.

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Кто может перехватить власть

Как отметил журналист, ресурсов у режима Путина становится все меньше. Однако, если народы, проживающие под контролем Кремля, начнут протестовать, то для Украины это будет не лучшим вариантом, поскольку победит самый большой психопат.

Скорее всего, это будет что-то вроде Гиркина или Кадырова. Когда такой персонаж победит, то может объявить ядерную бомбардировку. Это будет очень печальная история, если это произойдет,

– сказал Яковина.

Он отметил, что по соседству лучше иметь более или менее адекватную страну, а не Сомали, потому что тогда проблем будет очень много. По словам Яковины, многие хотели бы видеть внутренние проблемы в России, но реально это доставит неприятности для всего мира.

"Перехватить власть могут те, кто имеет военные формирования и не стесняется ими пользоваться. То есть Пригожин, Кадыров, росгвардия. Я бы сказал, что это 3 столба, но будет противостоять им федеральная служба безопасности. Они привыкли контролировать все и считают себя главными хозяевами страны". Сейчас выяснили, что они, может быть, главные, но не единственные", – добавил Яковина.