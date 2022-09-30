Поражен пункт управления БПЛА и колонна техники в Новой Каховке: итог дня от ОК "Юг"
Источник:ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" отчитались о ситуации в регионе. За сутки 29 сентября удалось сбить два самолета врага. Также поражена дважды колонна техники в Новой Каховке.
В целом существенных изменений не было. Оккупанты неудачно пытались применить ДРГ и ремонтировать Антоновский мост.
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Ситуация на Юге 29 сентября
По сообщению ОК "Юг", россияне пытались возобновить движение через Антоновский мост. Для этого они подвозили стройматериалы и ремонтную технику. Также:
- Недалеко от Осокоровки наши защитники обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
- А возле Давидова Брода подавлены вражеский опорный пункт и пункт управления беспилотниками.
Со стороны врага зафиксировано 4 авиационных и 1 ракетную атаку. В частности, из "Града" обстреляли Миролюбовку, погиб человек. Также из "Смерча" кассетный боеприпас упал в жилой район Николаева, погибли трое.
К вечеру была атака дронов-камикадзе по Николаевщине и Одесщине. 5 удалось сбить, 1 попал в админздание в Николаеве, еще 1 – в объект критической инфраструктуры в районе.
К теме – отчет ОК "Юг" за 29 сентября: смотрите в видео
ВСУ атаковали захватчиков 12 раз с воздуха. ПВО в Баштанском районе сбило два российских штурмовика Су-25. Наши артиллеристы выполнили 276 огневых задач: поразили командный пункт в Бериславском районе, 6 районов сосредоточения врага в Херсоне, Дарьевке и Новой Кардашинке, дважды колонну военной техники в Новой Каховке.
В общем россияне потеряли:
- 43 солдата,
- 4 танка,
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",
- 2 самоходных пушки "Гиацинт-С",
- 2 реактивных системы залпового огня "Град",
- 1 миномет 120-миллиметрового калибра,
- 5 единиц автобронетехники
- 1 беспилотный разведчик "Орлан-10",
- 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.
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