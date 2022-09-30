Поражен пункт управления БПЛА и колонна техники в Новой Каховке: итог дня от ОК "Юг"

В оперативном командовании "Юг" отчитались о ситуации в регионе. За сутки 29 сентября удалось сбить два самолета врага. Также поражена дважды колонна техники в Новой Каховке.

В целом существенных изменений не было. Оккупанты неудачно пытались применить ДРГ и ремонтировать Антоновский мост.

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Ситуация на Юге 29 сентября

По сообщению ОК "Юг", россияне пытались возобновить движение через Антоновский мост. Для этого они подвозили стройматериалы и ремонтную технику. Также:

Недалеко от Осокоровки наши защитники обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

А возле Давидова Брода подавлены вражеский опорный пункт и пункт управления беспилотниками.

Со стороны врага зафиксировано 4 авиационных и 1 ракетную атаку. В частности, из "Града" обстреляли Миролюбовку, погиб человек. Также из "Смерча" кассетный боеприпас упал в жилой район Николаева, погибли трое.

К вечеру была атака дронов-камикадзе по Николаевщине и Одесщине. 5 удалось сбить, 1 попал в админздание в Николаеве, еще 1 – в объект критической инфраструктуры в районе.

К теме – отчет ОК "Юг" за 29 сентября: смотрите в видео

ВСУ атаковали захватчиков 12 раз с воздуха. ПВО в Баштанском районе сбило два российских штурмовика Су-25. Наши артиллеристы выполнили 276 огневых задач: поразили командный пункт в Бериславском районе, 6 районов сосредоточения врага в Херсоне, Дарьевке и Новой Кардашинке, дважды колонну военной техники в Новой Каховке.

В общем россияне потеряли:

43 солдата,

4 танка,

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С",

2 самоходных пушки "Гиацинт-С",

2 реактивных системы залпового огня "Град",

1 миномет 120-миллиметрового калибра,

5 единиц автобронетехники

1 беспилотный разведчик "Орлан-10",

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

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на воде россияне держат 13 судов, среди которых 3 ракетоносителя (а это 24 "Калибра" на бортах).