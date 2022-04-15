Что происходило на Краматорском вокзале после удара РФ: журналисты CNN стали свидетелями событий

Российские войска утром 8 апреля запустили ракету по вокзалу Краматорска, пока там происходила эвакуация. Рядом были журналисты CNN, которые впоследствии поделились воспоминаниями о жутком событии.

Представитель американского СМИ описал в деталях не только момент попадания боеприпаса, но и события после этого. Материал был обнародован 15 апреля.

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Над головами взорвалась ракета

Приблизительно в 10:30 на вокзале города было около 4 тысяч человек. Ожидание эвакуации прервалось громким звуком.

Над головой взорвалась ракета, осыпав кусками металла. В толпу, которая в основном состояла из женщин, детей и пожилых людей, полетели осколки,

– вспоминает очевидец.

В результате погибли более 50 человек. Еще примерно 100 человек получили тяжелые ранения и нуждались в немедленной помощи.

Застывшая лужа крови и зубы рядом

После этого журналисты решили осмотреть территорию и ужаснулись. На одной из платформ была лужа крови, которая начала застывать.

Именно в это место полетел один из осколков боеприпаса. Иностранцы предположили, что в этом месте был ранен пожилой человек. На это указывали несколько вставных зубов, которые были рядом с кровью.

Это то, что подарила мирным жителям ракета с надписью "за детей". Ее остатки застряли в траве рядом с вокзалом.

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