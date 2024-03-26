В понедельник, 25 марта, в пресс-службе легиона "Свобода России" сообщили о значительных успехах в противостоянии с путинскими силами. По словам добровольцев, в Белгороде было уничтожено 452 военных и ранены 784 солдат противника.

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Свежее заявление российских легионеров

Добровольцы поддерживают решение местных властей об эвакуации гражданских и закрытии общественных заведений, однако отмечают недостаточность этих мер. Они считают, что кремлевские войска используют мирное население как живой щит, размещая свои подразделения в жилых кварталах.

Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствуют действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения. В то же время Путинские войска продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделения в жилом секторе,

– говорится в сообщении.

Обращение добровольцев также содержит призыв к губернаторам Белгородской и Курской областей ускорить процесс эвакуации, чтобы обезопасить гражданских от опасности, которую составляют боевые действия.

"С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в пределах Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемников и 784 – ранены", – пишут добровольцы, стремящиеся к полному очищению России от нынешнего кремлевского режима.

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