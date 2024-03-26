Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Традиционно, враг обвиняет во всем Украину, передает 24 Канал.
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"Взрывная" ночь на Белгородщине
Россияне заявили, что ночью 26 марта Белгород и область оказались под обстрелом. Около 02:00 в регионе объявили воздушную тревогу, а впоследствии предупредили о работе "пе-ве-о". Местные телеграм-каналы заявляли о вспышках в небе и мощных взрывах.
Взрывы на Белгородщине: смотрите видео
Как позже сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Белгородскую область якобы атаковали из РСЗО Vampire. Он заявил, что "пе-ве-о" якобы сбило 13 реактивных снарядов.
Также Гладков сообщил о пострадавших и разрушениях. По его словам, в селе Дубовое два человека получили ранения. Так, у одного мужчины – закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота, а у другого раненого также закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали.
Как заявляют оккупанты, в результате обстрела якобы есть разрушения – повреждены 20 частных домов (выбиты стекла, посечены фасады, кровли и ограждения).
Россия наносит удары по Белгородской области
- С тех пор, как российские добровольцы начали спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей, путинская армия неоднократно нанесла удары по собственному населению.
- В очередной раз оккупанты нанесли удары по Белгородщине 22 марта, сбросив авиабомбу. Как пишут российские телеграм-каналы, 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В тот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа. Власти решили не эвакуировать население, а изъяли авиабомбу так. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
- 21 марта Россия снова атаковала собственную Белгородскую область. Так, 21 марта оккупанты 4 раза сбрасывали авиабомбы на собственной территории. Так, ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Гайворонского городского округа, еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе.