Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Традиційно, ворог звинувачує у всьому Україну, передає 24 Канал.
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"Вибухова" ніч на Бєлгородщині
Росіяни заявили, що вночі 26 березня Бєлгород та область опинилися під обстрілом. Близько після 02:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу, а згодом попередили про роботу "пе-ве-о". Місцеві телеграм-канали заявляли про спалахи у небі та потужні вибухи.
Вибухи на Бєлгородщині: дивіться відео
Як згодом повідомив губернатор Вячєслав Гладков, Бєлгородську область буцімто атакували з РСЗВ Vampire. Він заявив, що "пе-ве-о" нібито збило 13 реактивних снарядів.
Також Гладков повідомив про постраждалих та руйнування. За його словами, у селі Дубове двоє людей отримали поранення. Так, в одного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області й сліпе проникне осколкове поранення живота, а в іншого пораненого також закрита черепно-мозкова травма. Постраждалих госпіталізували.
Як заявляють окупанти, внаслідок обстрілу буцімто є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків (вибито скло, посічені фасади, покрівлі та огорожі).
Росія завдає ударів по Бєлгородщині
- Відтоді, як російські добровольці почали спецоперацію на території Бєлгородської та Курської областей, путінська армія неодноразово завдала ударів по власному населенню.
- Вкотре окупанти завдали ударів по Бєлгородщині 22 березня, скинувши авіабомбу. Як пишуть російські телеграм-канали, 22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу. Того ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу. Влада вирішила не евакуювати населення, а вилучила авіабомбу так. Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.
- 21 березня Росія знову атакувала власну Бєлгородську область. Так, 21 березня окупанти 4 рази скидали авіабомби на власній території. Так, ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Гайворонського міського округу, ще одну ФАБ-500 знайшли вже у Борисівському районі.