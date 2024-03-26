Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Традиційно, ворог звинувачує у всьому Україну, передає 24 Канал.

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"Вибухова" ніч на Бєлгородщині

Росіяни заявили, що вночі 26 березня Бєлгород та область опинилися під обстрілом. Близько після 02:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу, а згодом попередили про роботу "пе-ве-о". Місцеві телеграм-канали заявляли про спалахи у небі та потужні вибухи.

Вибухи на Бєлгородщині: дивіться відео

Як згодом повідомив губернатор Вячєслав Гладков, Бєлгородську область буцімто атакували з РСЗВ Vampire. Він заявив, що "пе-ве-о" нібито збило 13 реактивних снарядів.

Також Гладков повідомив про постраждалих та руйнування. За його словами, у селі Дубове двоє людей отримали поранення. Так, в одного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області й сліпе проникне осколкове поранення живота, а в іншого пораненого також закрита черепно-мозкова травма. Постраждалих госпіталізували.

Як заявляють окупанти, внаслідок обстрілу буцімто є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків (вибито скло, посічені фасади, покрівлі та огорожі).

Росія завдає ударів по Бєлгородщині