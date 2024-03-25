Російські ЗМІ повідомляють, що ворожа авіація днями знову вдарила бомбами по території Бєлгородської області. Мова йде про ФАБ-250, інформує 24 Канал.
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Авіація ворога вдарила по Бєлгородській області
Повідомляється, що ще 22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу. Того ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу.
Вочевидь авіаційні снаряди призначалися для завдання ударів по Україні. Втім, як і безліч інших бомб, що останнім часом абиде скидає авіація загарбників, вона опинилася на території Росії.
Цікавим є те, що в обох випадках евакуацію місцевого населення не проводили, а боєприпаси вилучили. Однак зазначається, що постраждалих внаслідок цього "неприємного" інциденту наразі немає.
За попередньою інформацією, в регіоні сталося вже шість подібних інцидентів тільки за останній тиждень загалом.
Росіяни регулярно завдають ударів по своїй же території: останні новини
- 21 березня ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Гайворонського міського округу. Евакуацію не оголошували, постраждалих немає. Також відомо, що бомбу вилучили та знешкодили.
- Того ж дня ще одну ФАБ-500 знайшли вже у Борисівському районі Бєлгородської області, що в районі села Крюкове. Евакуації також не було. Обійшлось без постраждалих. Бомбу планують знешкодити 22 березня.
- 8 лютого у селі Солоті було знайдено ФАБ-250. Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу було ліквідовано на полігоні.
- У суботу, 27 січня, на хуторі Постників та селі Стрілецькому Бєлгородської області було виявлено авіабомби ФАБ-250. Влада вирішила евакуювати мешканців Стрілецького. Водночас жителів Постниківа залишили на місці.
- Крім того, 21 січня неприємність спіткала окупантів у Бєлгородській області. Ворожий літак летів скидати авіабомбу ФАБ-250 на територію України, однак не впорався з цим завданням. Авіабомба впала на у водойму поблизу хутора Іонівка.
- Раніше британські аналітики зауважили, що наразі не можуть стверджувати, чи трапляються такі інциденти через погане озброєння літака перед вильотом або через погане виконання екіпажем своїх обов'язків під час польоту.