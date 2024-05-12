Воскресенье, 12 мая, – уже восемьсот девятые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное, что нужно знать за день.
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Дефицит в энергетике
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук предупредила о возможном дефиците света во время отопительного сезона. Так она ответила на вопрос о том, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы:
Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и различные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон. Это сейчас для нас приоритет.
Обстрелы Сумщины
В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общем зафиксировали аж 93 взрыва. Оккупанты обстреляли 10 общин.
В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения.
Во время Евровидения-2024 украинская делегация надела футболки с красноречивыми надписями: "Free Azovstal Defenders", – и напомнила о защитниках Азовстали.
В Омской области России прорвало дамбу, что привело к затоплению сотен домов. В Иртыше вода достигла отметки в 869 сантиметров, в Ишиме вблизи села Орехово – 1 633 сантиметра. Власти заявляют об эвакуации людей.