03:03, 12 мая

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук предупредила о возможном дефиците света во время отопительного сезона. Так она ответила на вопрос о том, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы:

Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и различные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон. Это сейчас для нас приоритет.