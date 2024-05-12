03:03, 12 травня

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попередила про можливий дефіцит світла під час опалювального сезону. Так вона відповіла на запитання про те, коли чекати чергового важкого періоду для української енергосистеми:

Коли буде висока температура і почнуть вмикатись кондиціонери й різні засоби охолодження. І це, звичайно, наступний опалювальний сезон. Це зараз для нас пріоритет.