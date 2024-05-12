Неділя, 12 травня, – уже вісімсот дев'ята доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніше, що потрібно знати за день.
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Дефіцит в енергетиці
Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попередила про можливий дефіцит світла під час опалювального сезону. Так вона відповіла на запитання про те, коли чекати чергового важкого періоду для української енергосистеми:
Коли буде висока температура і почнуть вмикатись кондиціонери й різні засоби охолодження. І це, звичайно, наступний опалювальний сезон. Це зараз для нас пріоритет.
Обстріли Сумщини
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксували аж 93 вибухи. Окупанти обстріляли 10 громад.
Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження.
Під час Євробачення-2024 українська делегація одягнула футболки з промовистими написами: "Free Azovstal Defenders", – і нагадала про захисників Азовсталі.
В Омській області Росії прорвало дамбу, що призвело до затоплення сотень будинків. В Іртиші вода досягла позначки у 869 сантиметрів, в Ішимі поблизу села Оріхове – 1 633 сантиметри. Влада заявляє про евакуацію людей.