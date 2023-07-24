Террористы и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
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Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: смены карты фронта за неделю Что происходит на фронте На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовке, Берестово, Новомлынск, Двухлетняя и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомис Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Карта боевых действий 24 июля Обратите внимание! Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.