Разрешение на эвакуацию говорит о событиях на фронте

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что уже 3 дня колонны российской техники едут из Мариуполя и окрестностей в сторону Запорожья.

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"Мы понимаем, что сейчас там продолжаются бои. С другой стороны, также частично отведены военной техники и живой силы в сторону Новоазовска", - сообщил Андрющенко.

Уже из опыта войны мы знаем, что если кафиры позволяют какую-то эвакуацию на подконтрольную Украине территорию, это обязательно означает, что что-то происходит на военном фронте, связанное с ротацией и перемещением российских войск,

– объяснил он.

По его мнению, таким образом, россияне пытаются прикрыть собственные действия и обезопасить себя от огня нашей армии.

"Мы думаем, что это (разрешение на эвакуацию – 24 канал) призван именно этим. Потому что до этого они целый месяц закрывали Мариуполь и здесь неожиданно началась эвакуация", – говорит Андрющенко.

Безопасно ли сейчас уезжать из Мариуполя

Советник мэра отметил, что эвакуация еще не стала массовой. Однако местные власти сообщают людям, что нужно пользоваться этим "окошком" , потому что неизвестно, надолго ли это, поэтому надо возвращаться домой, пока есть такая возможность.

Это определенно безопаснее, чем было в марте, когда начиналась эвакуация из города. Она не рискованная, но и не на 100% безопасная эвакуация, потому что россияне не обеспечивают режим тишины или зеленых коридоров. Такие операции связаны с военными маневрами,

– заявил Андрющенко.

Он добавил, что надеюсь, что люди заранее эвакуируются из Мариуполя, когда услышат, что ВСУ приближаются к городу.

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Оккупанты в Мариуполе проводят "перепись населения" . При процедуре у людей требуют документы. Также они должны оставить свои отпечатки пальцев.

Россияне выгоняют мариупольцев на улицу. Они сообщают местным жителям о том, что их дома собираются сносить. Люди должны вывезти вещи за сутки.

Цены на товары и услуги в Киеве сильно растут. Хотя большая часть населения не имеет никакого заработка. К примеру, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен.

В городе работает несколько съемочных групп пропагандистских телеканалов, создающих лживые сюжеты. У них есть задача продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Кроме того, захватчики предлагают услуги по захоронению за 10 тысяч гривен.

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