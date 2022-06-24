Дозвіл на евакуацію говорить про події на фронті
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що вже 3 день поспіль колони російської техніки їдуть з Маріуполя та околиць в сторону Запоріжжя.
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"Ми розуміємо, що зараз там тривають бої. З іншого боку також частково відведені військової техніки і живої сили в сторону Новоазовська", – повідомив Андрющенко.
Вже з досвіду війни ми знаємо, що якщо окупанти дозволяють якусь евакуацію на підконтрольну Україні територію, то це обов’язково означає, що щось відбувається на військовому фронті, пов'язане з ротацією та переміщенням російських військ,
– пояснив він.
На його думку, таким чином росіяни намагаються прикрити власні дії і убезпечити себе від вогню нашої армії.
"Ми думаємо, що це (дозвіл на евакуацію – 24 канал) покликаний саме цим. Бо до того вони цілий місяць зачиняли Маріуполь і тут зненацька почалася така собі евакуація", – каже Андрющенко.
Чи безпечно зараз виїжджати з Маріуполя
Радник мера зазначив, що евакуація ще не стала масовою. Проте місцева влада повідомляє людей, що треба користуватися цим "віконцем", бо невідомо, чи це надовго, тому треба повертатися додому, поки є така можливість.
Це точно безпечніше, ніж було в березні, коли починалася евакуація з міста. Вона не ризикована, але й не на 100% безпечна евакуація, бо росіяни не забезпечують режиму тиші чи зелених коридорів. Такі операції пов’язані з військовими маневрами,
– заявив Андрющенко.
Він додав, що сподіваюся на те, що люди заздалегідь евакуюються з Маріуполя, коли почують, що ЗСУ наближаються до міста.
Цинічні дії окупантів у Маріуполі: останні новини
- Окупанти в Маріуполі проводять "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи. Також вони мають залишити свої відбитки пальців.
- Росіяни виганяють маріупольців на вулицю. Вони повідомляють місцевих мешканців про те, що їхні домівки збираються зносити. Люди мають вивезти речі за одну добу.
- Ціни на товари та послуги в Маріуполі сильно зростають. Хоч більша частина населення не має жодного заробітку. Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень.
- У місті працює декілька знімальних груп пропагандистських телеканалів, які створюють брехливі сюжети. Вони мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".
- Окрім того, загарбники пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень.
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