Вторник, 30 июля, это уже восемьсот восемьдесят восьмые сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. Читайте в этом материале 24 Канала самое главное за день.
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Достижения Украины за время войны
Развитие дальнобойных возможностей является одним из больших достижений ВСУ за время войны, в чем убежден австралийский аналитик Мик Райан.
С 2022 года ВСУ продемонстрировали способность принимать на вооружение и использовать против россиян очень точные ударные системы большой дальности. Это повлияло на их стратегию ведения войны.
По словам эксперта, это также повлияло на способность Украины создавать имидж способной нации, которая не потерпит неизбежного поражения от России.
"Сливы" в НАБУ: что говорят представители США
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер высказалась относительно "сливов" в НАБУ.
Расследование продолжается и мы не можем делать никаких выводов относительно ситуации с сотрудниками НАБУ и представителями правительства. Нужно подождать.
Она также указала на важность сильных и независимых антикоррупционных институтов в Украине.
Пропагандисты Russia Today заявили, что украинские военные якобы занимались подготовкой повстанцев-туарегов, которые атаковали колонну с российскими наемниками в Мали.
Следует упомянуть, что недавно наемники ЧВК "Вагнера" потерпели поражение от туарегов в Мали.
Обесточивание в Крыму
В оккупированных Керчи и Феодосии более 5 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Власти захватчиков объясняют это "авариями".
В Керчи насчитали обесточенными 9 трансформаторных подстанций, а в Феодосии – 14.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова анонсировала создание добровольческого легиона из украинцев. Собственно, по примеру Польши.
Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно уже чешских граждан, которые причисляют себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение.