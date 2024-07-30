02:34, 30 июля

Развитие дальнобойных возможностей является одним из больших достижений ВСУ за время войны, в чем убежден австралийский аналитик Мик Райан.

С 2022 года ВСУ продемонстрировали способность принимать на вооружение и использовать против россиян очень точные ударные системы большой дальности. Это повлияло на их стратегию ведения войны.

По словам эксперта, это также повлияло на способность Украины создавать имидж способной нации, которая не потерпит неизбежного поражения от России.