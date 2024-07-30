Вівторок, 30 липня, це уже вісімсот вісімдесят восьма доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Читайте в цьому матеріалі 24 Каналу найголовніше за день.
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Досягнення України за час війни
Розвиток далекобійних спроможностей є одним з великих досягнень ЗСУ за час війни, у чому переконаний австралійський аналітик Мік Раян.
З 2022 року ЗСУ продемонстрували здатність приймати на озброєння та використовувати проти росіян дуже точні ударні системи великої дальності. Це вплинуло на їхню стратегію ведення війни.
За словами експерта, це також вплинуло на здатність України створювати імідж спроможної нації, яка не зазнає неминучої поразки від Росії.
"Зливи" в НАБУ: що кажуть представники США
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер висловилась щодо "зливів" в НАБУ.
Розслідування триває і ми не можемо робити жодних висновків щодо ситуації зі співробітниками НАБУ та представниками уряду. Потрібно почекати.
Вона також вказала на важливість сильних та незалежних антикорупційних інституцій в Україні.
Пропагандисти Russia Today заявили, що українські військові нібито займалися підготовкою повстанців-туарегів, які атакували колону з російськими найманцями у Малі.
Слід згадати, що нещодавно найманці ПВК "Вагнера" зазнали поразки від туарегів у Малі.
Знеструмлення в Криму
У окупованих Керчі та Феодосії понад 5 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Влада загарбників пояснює це "аваріями".
У Керчі нарахували знеструмлено 9 трансформаторних підстанцій, а в Феодосії – 14.
Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова анонсувала створення добровольчого легіону з українців. Власне, за прикладом Польщі.
Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, й сформувати якийсь підрозділ.