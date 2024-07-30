02:34, 30 липня

Розвиток далекобійних спроможностей є одним з великих досягнень ЗСУ за час війни, у чому переконаний австралійський аналітик Мік Раян.

З 2022 року ЗСУ продемонстрували здатність приймати на озброєння та використовувати проти росіян дуже точні ударні системи великої дальності. Це вплинуло на їхню стратегію ведення війни.

За словами експерта, це також вплинуло на здатність України створювати імідж спроможної нації, яка не зазнає неминучої поразки від Росії.