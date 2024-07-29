06:43, 29 липня

Російські телеграм-канали пишуть, що у Томаровці Бєлгородської області Росії вночі проти 29 липня загорілась підстанція. Там зазначають, що це сталось нібито після атаки дронів.

Губернатор Воронезької області повідомив про збиття дрона над регіоном. Він зазначив, що внаслідок його падіння пошкоджено комунальний об'єкт. За інформацією російського губернатора, обійшлось без постраждалих.