06:37, 29 июля

Россияне до сих пор преимущественно поддерживают войну в Украине. Они считают ее оборонительной и справедливой.

Есть даже случаи, когда российские родители оказывали давление на своих сыновей, чтобы те шли служить в армию. В то же время все больше россиян начинают склоняться к переговорам.

В прошлом месяце 77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Высказались против всего 17%, а 6% не определились. В то же время "Левада-центр" зафиксировал рекордное количество россиян, которые считают, что сейчас благоприятное время для переговоров. Таких зафиксировали 58.