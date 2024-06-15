Суббота, 15 июня, – это уже восемьсот сорок третьи сутки с начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает о главных событиях за день с фронта и тыла.

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05:30, 15 июня Возросло количество жертв в результате попадания неизвестного боеприпаса в жилой дом в Шебекино Белгородской области. Собственно, вытащили из-под завалов мертвых 5 человек.

05:00, 15 июня Атака на "Морозовск" Начальник ГУР Буданов заявил, что около 70 украинских беспилотников в ночь на 14 июня атаковали российскую авиабазу "Морозовск" в Ростовской области. Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены самолеты,

– констатировал он.

03:19, 15 июня Абсурдный "мир" от России На заседании Совета Безопасности ООН постпред Украины Сергей Кислица. Он обратил внимание на так называемые "миротворческие предложения" Путина, отметив, что Москва использует любую возможность, чтобы дискредитировать эту мирную инициативу, а также запустить манипуляционную риторику. Абсурдно, что Путин, который спланировал, подготовил и реализовал вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, в своем заявлении представил себя миротворцем. Вполне предсказуемо, что для прекращения войны он снова выдвигает варианты, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН.