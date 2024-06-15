Субота, 15 червня, – це уже вісімсот сорок третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніші події за день з фронту й тилу.

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05:30, 15 червня Зросла кількість жертв внаслідок влучання невідомого боєприпасу в житловий будинок у Шебекіно Бєлгородської області. Власне, витягнули з-під завалів мертвих 5 осіб.

05:00, 15 червня Атака на "Морозовськ" Начальник ГУР Буданов заявив, що близько 70 українських безпілотників проти ночі 14 червня атакували російську авіабазу "Морозовськ" в Ростовській області. Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені літаки,

– констатував він.

03:19, 15 червня Абсурдний "мир" від Росії На засіданні Ради Безпеки ООН постпред України Сергій Кислиця. Він звернув увагу на так звані "миротворчі пропозиції" Путіна, зазначивши, що Москва використовує будь-яку можливість, аби дискредитувати цю мирну ініціативу, а також запустити маніпуляційну риторику. Абсурдно, що Путін, який спланував, підготував та реалізував разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, у своїй заяві представив себе миротворцем. Цілком передбачувано, що для припинення війни він знову висуває варіанти, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН.