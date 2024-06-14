00:33, 14 червня

Росія здійснила виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.

Перші крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область. По всій Україні оголосили повітряну тривогу о 3 ночі.