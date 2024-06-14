Про ситуацію на полі бою, наслідки ракетних обстрілів, втрати ворога, ситуацію в енергосистемі країни станом на сьогодні, 14 червня – читайте у хронології 24 Каналу.

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06:38, 14 червня

Повторні вибухи на Хмельниччині

На Хмельниччині знову прогриміли вибухи – орієнтовно о 06:09. До цього моніторингові канали попередили про пуски "Кинджалу", по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

03:36, 14 червня

Вибухи в Старокостянтинові

Російські війська атакували Україну ударними БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Старокостянтинові Хмельницької області. Згодом туди ж полетіли крилаті ракети з Ту-95МС.

00:33, 14 червня

Зліт Ту, повітряна тривога

Росія здійснила виліт 5 бортів ТУ-95МС з Оленегорська у Росії. А в районі Тамбова злетіли ще 4 борти ТУ-22М3.

Перші крилаті ракети з Ту-95 увійшли у наш простір через Сумську область. По всій Україні оголосили повітряну тривогу о 3 ночі.

00:30, 14 червня

Вибухи в Харкові та Запоріжжі

У Харкові о 00:16 пролунав вибух. В області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ інформували про дрони-камікадзе в межах області.

Про звуки вибуху в Запоріжжі місцеві повідомили о 01:36.