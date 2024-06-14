00:30, 14 июня

В Харькове в 00:16 прогремел взрыв. В области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ информировали о дронах-камикадзе в пределах области.

О звуках взрыва в Запорожье местные сообщили в 01:36.