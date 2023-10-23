02:57, 23 октября

По состоянию на данный момент известно, что количество раненых в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области составляет 17 человек. Половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести, другая половина – в тяжелом состоянии.