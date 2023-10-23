02:57, 23 жовтня

Станом на цей час відомо, що кількість поранених внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" на Харківщині становить 17 осіб. Половина постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, інша половина – у важкому стані.