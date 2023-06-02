О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на поле боя, в тылу и международной арене, главных событиях 2июня – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Ракетный обстрел Киева, визит Зеленского в Молдову: хронология 463 дня войны 6:20 По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. 5:30 В КГВА рассказали, что была комбинированная атака – дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. 5:05 После тревоги в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Спасительно-пожарная служба выехала на место. Также в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Службы работают. 4:39 Мэр Виталий Кличко сообщил, что вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было. 3:09 В Киеве слышали взрывы. Работала ПВО. 1:41 Украиной снова распространилась воздушная тревога. Возникла угроза новой ракетной атаки со стороны России.