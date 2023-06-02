Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на полі бою, у тилу та міжнародній арені, головні події 2 червня – розповідає 24 Канал.
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В Україні триває 464 день повномасштабного російського вторгнення. Збройні Сил борються за наші території та потужно дають відсіч окупантам.
Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на полі бою, у тилу та міжнародній арені, головні події 2 червня – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Ракетний обстріл Києва, візит Зеленського в Молдову: хронологія 463 дня війни