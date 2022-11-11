Вооруженные Силы Украины заходят в Херсон, – Молчанов предположил, как могут отомстить оккупанты

Жители Херсона встречают вооруженные силы Украины после месяцев жизни в оккупации. Украинские военные заходят в город по нескольким направлениям.

Правый берег – освобожден

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, после того, как вчера, 10 ноября, ВСУ зашли в Чернобаевку, они начали занимать территорию, которую "очистили от себя" части российской армии.

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Молчанов подчеркнул, что правый берег Херсонской области действительно освобожден полностью, даже там, куда еще не подошли украинские подразделения. Он добавил, что россияне действительно уничтожили пути ухода – и не только Антоновский мост, но и мост над плотиной, как и прогнозировалось.

Какие "подарки" могли оставить оккупанты

Важно понимать – остается опасность того, что может быть взорвано и то, что уцелело, ведь россияне – мастера закладки зарядов с таймерами и радиомаячками. Поэтому местному населению следует быть осторожными, особенно вблизи административных зданий и важных инфраструктурных объектов – электроподстанций, насосных станций, газорегулирующих пунктов и т.д. К ним лучше не приближаться, пока украинские специалисты не осмотрят здания и территории на наличие заложенной взрывчатки. Это, по мнению Молчанова, сейчас самая большая опасность для Херсона и населенных пунктов правого берега.

Кроме того, оккупанты уже могут готовиться к ожидаемому от них артиллерийскому террору правобережья, поскольку есть информация о произошедшей этой ночью перегрузке 70 грузовиков с боеприпасами из Геническа. Россияне хотят отомстить тем херсонцам, которые сейчас радостно встречают ВСУ, поэтому следует быть готовыми к вероятным атакам.

Как подчеркнул Молчанов, у них мощная мотивация к этой мести, ведь сейчас российские соцсети переполнены просто зверской злобой. Мол, как это так, эти же люди только что голосовали на нашем "референдуме" за вхождение в состав России, предатели, переобувшиеся в воздухе.

Россияне действительно серьезно относятся к фарсовому псевдореферендуму, на котором голосовали максимум несколько тысяч херсонцев, которые, между тем, уехали в российскую "эвакуацию". Сейчас они картинно возмущаются и призывают свое преступное войско всеми возможными способами наказать херсонцев за теплую встречу Вооруженных Сил Украины и якобы измену своей "новой родине" России.

Будьте осторожны, у россиян нет никаких сантиментов к вроде бы своим гражданам, вроде бы своего города Херсона. Они будут уничтожать его с садистским удовольствием,

– подчеркнул активист.

Владимир Молчанов о том, что происходит в Херсоне: смотрите видео

Над Херсонской ОГА – украинский флаг

Херсонцы очень ждали Вооруженные Силы Украины. Еще до того, как появилась информация о том, что военные заходят в город, местные жители вышли на улицы с украинскими флагами в ожидании своих освободителей. Кроме того, украинский флаг снова взвился над зданием Херсонской ОГА.

Между тем, в селах возле Херсона люди срывают и жгут пропагандистские билборды и русскую символику, а вместо нее вывешивают украинские символы.