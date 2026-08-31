Командир взвода FPV-батальона БПС "Black Raven" 93-й ОМБр "Холодный яр" Виктор Лукьянов с позывным "Лютый" в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что в Константиновке до сих пор остаются мирные жители, не все на данный момент эвакуировались.

Какова ситуация в Константиновке

Процесс эвакуации населения в Константиновке сегодня крайне затруднен. Как сообщил командир взвода, в городе очень большое скопление противника, идут постоянные стрелковые бои, а также "зачистки" из-за большого скопления там оккупантов.

Благодаря своим системам FPV противник перекрывает нам прямой путь в Константиновку, поэтому сейчас очень трудно эвакуировать людей,

– пояснил Лукьянов.

Он подчеркнул, что если российским войскам удастся захватить Константиновку, для них сразу откроется прямой путь к Дружковке, а оттуда – к Краматорску.

Поэтому для них сейчас очень важно взять именно этот город, чтобы открыть себе прямой путь,

– отметил "Лютый".

Полная версия интервью с Виктором Лукьяновым: смотрите видео

Напомним, в августе 2026 года военный обозреватель Василий Пехньо высказал мнение, что оборона Константиновки близится к завершению. Он пояснил, что у ВСУ не будет возможности вечно удерживать такие города, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, пока противник будет способен сбрасывать КАБы в том же большом количестве, как это делает сейчас, стирая населенные пункты с лица земли.

Что происходит в районе Константиновки: смотрите на карте