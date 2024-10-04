Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 4 октября. В то же время, по данным DeepState, враг продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло одиннадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Первомайского.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку неподалеку Спорного.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация контролируемая. Враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами в районе Часового Яра.

В районе Часового Яра продолжаются бои: смотрите на карте

На Торецком направлении авиация агрессора совершила бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык. К тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

Враг пытается продвинуться на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений. Также враг бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Кураховском направлении Силы обороны сдерживают врага: смотрите на карте

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Три атаки противника остановили наши защитники в районе Богоявленки и одну – вблизи Максимовки, что на Времовском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.